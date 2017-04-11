Тиллерсон в России обсудит Украину, Сирию и КНДР

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник начнет свой первый визит в Россию в статусе главы Госдепа. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, и пока это единственные официально подтвержденные и в Вашингтоне, и в Москве переговоры.

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Визит Тиллерсона в Москву состоится сразу после встречи глав МИД "Большой семерки", от которой ожидают какого-либо решения о возможных новых санкциях в отношении РФ на фоне ракетного удара США, нанесенного по сирийскому аэродрому Шайрат, откуда сирийские власти, как считается, провели химическую атаку в провинции Идлиб.

Нынешний визит Тиллерсона в РФ – первый в ранге госсекретаря США. Анонсируя его приезд в Москву, в Госдепартаменте отметили, что не исключают возможности контактов с российским лидером, если будет получено соответствующее приглашение. Высокопоставленный представитель Госдепа при этом напомнил, что у предыдущего госсекретаря Джона Керри "обычно была такая возможность". Между тем накануне в Кремле отметили, что в графике Путина пока нет встречи с Тиллерсоном, а в американской дипмиссии РИА Новости заявили, что она и не анонсировалась.

Встреча с Лавровым станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря. До этого они встречались 16 февраля в Германии, на полях СМИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.

Еще неделю назад и Москва и Вашингтон анонсировали ставший стандартным для российско-американских контактов последних лет набор тем: сирийский конфликт, урегулирование в Украине, ситуация на Корейском полуострове, Афганистан, вопросы нераспространения, борьба с терроризмом, двусторонние отношения.

Новыми в данном случае являются события, на фоне которых будут обсуждаться традиционные темы: к проблемам двусторонних отношений добавились обвинения в адрес РФ о кибервмешательстве в американские выборы, которые в Москве назвали безосновательными, украинской кризис переживает очередной виток обострения, США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, а КНДР с момента визита предыдущего госсекретаря США Керри в РФ произвела ряд запусков баллистических ракет.

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Сам Тиллерсон ранее выразил надежду, что переговоры с российским коллегой будут иметь конструктивный характер. При этом он подчеркнул, что во время визита намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии. При этом в Вашингтоне не учитывают замечания российской стороны, что этот процесс был успешно завершен международными усилиями в 2016 году, в том числе при участии США.