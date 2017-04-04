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    Лавров иронично ответил Тиллерсону на шутку о танго вдвоем

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    (обновлено: )34210
    Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал сообщения СМИ об использованном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном образном выражении о невозможности танцевать с ним танго.
    канал "Россия 24" в YouTube

    Ранее издание Politico сообщило, что Тиллерсон во время неформального обеда в ходе встречи глав МИД стран НАТО в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счет этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".

    Рекс Тиллерсон
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать", — заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

    Лавров позже добавил, что слышал о подобном "разговоре" в рамках встречи глав МИД стран НАТО.

    "Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро", — сказал глава МИД РФ.

    Как сообщалось, Рекс Тиллерсон во время работы комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселле заявил, что санкции США против РФ будут действовать до возвращения Крыма Украине.

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