Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке США целостности Украины

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву в телефонном разговоре заверил президента Петра Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве. Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности важности обеспечения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник начнет свой первый визит в Россию в статусе главы Госдепа. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, и пока это единственные официально подтвержденные и в Вашингтоне, и в Москве переговоры.