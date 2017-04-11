наверх
11.04.201718:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке США целостности Украины

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (424)

    35103
    По информации пресс-службы Петра Порошенко, руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.
    Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву в телефонном разговоре заверил президента Петра Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

    Госсекретарь США прибыл в Москву
    канал LIFE | Новости на
    Глава Госдепа прилетел в Москву

    "Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве. Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности важности обеспечения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе также отметили, что "руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии".

    Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник начнет свой первый визит в Россию в статусе главы Госдепа. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, и пока это единственные официально подтвержденные и в Вашингтоне, и в Москве переговоры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева и Петр Порошенко. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США