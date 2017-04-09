Тиллерсон: США не ожидают ответных действий РФ на удар по Сирии

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не ожидают ответных действий России на удар по авиабазе ВВС Сирии, так как объекты РФ не были его целью.

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"Не вижу причин, по которым будет ответ, потому что русские не были целью этого конкретного удара. Это был очень избирательный, пропорциональный и нацеленный удар в ответ на химическую атаку. Россия никогда не была целью", — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химатакам против мирных жителей на основе секретных данных. Также, по ее словам, администрация США ожидает получить от Российской Федерации ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.