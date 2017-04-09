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    Тиллерсон: США не ожидают ответных действий РФ на удар по Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (184)

    (обновлено: )24403
    Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, американский удар по авиабазе ВВС Сирии был очень избирательный, пропорциональный и нацеленный удар в ответ на химическую атаку.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не ожидают ответных действий России на удар по авиабазе ВВС Сирии, так как объекты РФ не были его целью.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
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    "Не вижу причин, по которым будет ответ, потому что русские не были целью этого конкретного удара. Это был очень избирательный, пропорциональный и нацеленный удар в ответ на химическую атаку. Россия никогда не была целью", — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химатакам против мирных жителей на основе секретных данных. Также, по ее словам, администрация США ожидает получить от Российской Федерации ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.

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