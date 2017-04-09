Из графика визита Тиллерсона в РФ исчезла встреча с Путиным

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман в своем Twitter.

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"Встреча с президентом России Путиным исчезла из московского графика госсекретаря Тиллерсона", — написал Херман.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США ожидает получить от Российской Федерации ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.