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    Из графика визита Тиллерсона в РФ исчезла встреча с Путиным

    (обновлено: )56822
    Глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман в своем Twitter сообщил об отсутствии в расписании государственного секретаря США Рекса Тиллерсона встречи с президентом России Владимиром Путиным.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман в своем Twitter.

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    "Встреча с президентом России Путиным исчезла из московского графика госсекретаря Тиллерсона", — написал Херман.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США ожидает получить от Российской Федерации ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.

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