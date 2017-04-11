Тиллерсон потребовал от России выбирать: США или Асад

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Россия должна сделать выбор: или присоединиться к Соединенными Штатами и их союзникам в вопросе Сирии, или оказывать поддержку Ирану, "Хезболле" и президенту САР Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль, — сказал Тиллерсон перед визитом в Москву. — Или Россия может поддерживать свой союз (с Сирией и Ираном — Ред.)".

Госсекретарь заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.

Также Тиллерсон подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство", передает агентство Рейтер.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.