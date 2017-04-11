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    МИД РФ: Москва не считает заявления Тиллерсона по Сирии ультиматумом

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (211)

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    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИД РФ рассматривает слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии как политическое заявление, "как такую игру мускулами перед началом переговоров".
    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Москва не считает ультиматумом заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии, сделанные перед началом визита в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, где в среду проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    "Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона", — сказала она, оценивая заявление госсекретаря США перед вылетом в Москву.

    Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, как передавало агентство Рейтер, заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии. Также он заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии. "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру", — сказал Тиллерсон, добавив, что "правление семьи (президента Сирии Башара) Асада подходит к концу".

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет. Россия также неоднократно подчеркивала, что для установления виновных в случившемся в Идлибе, необходимо провести тщательное расследование.

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