Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

РИА Новости Украина

Рекс Тиллерсон во вторник начинает свой первый визит в Россию в ранге госсекретаря США. Официальных контактов на вторник не запланировано, по крайней мере, по предварительной информации. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, 12 апреля. Главной темой переговоров, по мнению большинства наблюдателей, станет Сирия: "химический" инцидент под Идлибом и последовавший за этим ракетный удар США по авиабазе Шайрат.

В Москву Тиллерсон прибывает из Италии, где накануне обсуждалась возможность усиления санкций в отношении России за поддержку Дамаска, но главы МИД "семерки" так и не решились на этот шаг. В России, предваряя визит Тиллерсона заявили, что рассчитывают на продуктивные переговоры, пишут РИА Новости.

Еще неделю назад и Москва и Вашингтон анонсировали ставший стандартным для российско-американских контактов последних лет набор тем: сирийский конфликт, урегулирование на Украине, ситуация на Корейском полуострове, Афганистан, вопросы нераспространения, борьба с терроризмом, двусторонние отношения. Однако последовавший "химический" инцидент в городе Хан-Шейхун под Идлибом и ракетный удар США как ответ на возможную причастность Дамаска к химической атаке вновь сделали Сирию главной темой российско-американских переговоров.

Научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов считает, что сейчас главное — остановить эскалацию военной напряженности, так как атака США "заставила вновь задуматься об угрозе прямого военного столкновения между Россией и США".

"Я думаю, что надо срочно договариваться не только нашим дипломатам, но и нашим военным о том, как снизить военную напряженность. Если это удастся сделать, то, думаю, поиски политических решений наиболее сложных политических проблем могут оказаться более успешными", - сказал эксперт.

Встреча с Лавровым станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря 1 февраля. До этого они встречались 16 февраля в Германии, на полях СМИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.

Сам госсекретарь ранее выразил надежду, что новые переговоры с российским коллегой будут иметь конструктивный характер. При этом он подчеркнул, что во время визита намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии. При этом в Вашингтоне не учитывают замечания российской стороны, что этот процесс был успешно завершен международными усилиями в 2016 году, в том числе при участии США.

Также Москву "удивляет пассивное отношение Вашингтона" к информации о том, что террористы на Ближнем Востоке применяют химическое оружие. "Это многократно случалось не только в Сирии, но и в Ираке. После освобождения от боевиков восточной части Алеппо там даже были обнаружены склады, где экстремисты хранили запрещенные вещества. Однако в США данной информацией почему-то не заинтересовались", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном за несколько часов до прибытия Тиллерсона в Москву.

"В этом контексте возникает резонный вопрос, планирует ли Вашингтон перейти к реальному сотрудничеству с нами в противодействии терроризму, в том числе в Сирии? Недавний ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск "Шайрат", представляющий собой акт агрессии против суверенного государства в нарушение международного права, скорее, ведет к усилению террористов", - добавили в МИД РФ.

Как отметили в российском МИД, в ходе предстоящих с Тиллерсоном переговоров в Москве "в первую очередь хотелось бы понять, насколько вообще в США осознают необходимость нормализации двусторонних отношений".

"Со своей стороны исходим из того, что "простой" в них недопустим с учетом особой ответственности наших стран за поддержание международной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в комментарии ведомства.

При этом отмечается, что Москва рассчитывает "на продуктивные переговоры" с партнером, отношения с которым за время правления предыдущей администрации "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны".

Большинство экспертов называют показательным тот факт, что главы МИД "Большой семерки" во вторник так и не смогли согласовать новые санкции в отношении России за поддержку Дамаска. Как заявлял накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон новые ограничительные меры против российских и сирийских военных должны были бы показать, что западный мир "выступает единым фронтом", и в этой общей позиции "нет места двусмысленности". Как показали итоги СМИД, отраженные в коммюнике, Запад пока проявляет больше единства в вопросе возможности сотрудничества с Россией против "Исламского государства".

Нынешний визит Тиллерсона — первый в ранге госсекретаря США, хотя до этого он не раз посещал Россию в качестве вице-президента, а затем и главы американской Exxon Mobile. Так, в 2003 году в Санкт-Петербурге он участвовал во встрече руководителей российских и зарубежных энергетических компаний с лауреатами премии "Глобальная энергия", приезжал с рабочими визитами в Москву, в 2012 году в Туапсе подписывал соглашение между Exxon и "Роснефтью", несколько раз принимал участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Практически в ходе всех поездок в Россию Тиллерсон встречался с Владимиром Путиным или имел возможность контактировать с ним на полях мероприятий.

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Анонсируя его приезд в Москву, в госдепартаменте отметили, что не исключают возможности контактов с российским лидером, если будет получено соответствующее приглашение. Высокопоставленный представитель госдепа при этом напомнил, что у предыдущего госсекретаря Джона Керри "обычно была такая возможность". Между тем накануне в Кремле отметили, что в графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США, а в американской дипмиссии РИА Новости заявили, что она и не анонсировалась официально.

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За несколько часов до вылета Тиллерсона из Италии в Москву ряд российских СМИ вновь написали, что Путин все-таки переговорит с Тиллерсоном в среду. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока он не может подтвердить эту встречу.