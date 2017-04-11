Встреча Тиллерсона и Лаврова. Ждать можно чего угодно – Погребинский

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Отношения РФ и США вновь накалились после событий в Сирии – химической атаки в Идлибе и последовшего ракетного удара по правительственной военной базе.

Напомним, 12 апреля в Москве должна состояться встреча главы Госдепа США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой будут обсуждаться сирийский и украинский вопросы.

Напряжение между двумя странами РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Читайте также: Погребинский о последствиях переговоров США-РФ для Украины и слабости Порошенко

"Мне кажется, что формальные высказывания, то, что пишут пропагандистские американские и российские газеты, это действительно выглядит как повышенные ставки.

Но у меня складывается впечатление, что все-таки пока еще нет ясности в том, как будет строить свою внешнеполитическую линию Трамп. И Россия по-прежнему – в ожидании ясности и не готова к какой-то провокации жесткого ответа", – сказал эксперт.

По мнению Погребинского, встреча будет иметь характер подготовки к встрече будущей (Путина и Трампа) и прощупывания возможности и сфер, в которых можно хоть как-то найти хоть какие-то точки соприкосновения.

"Уже после атаки Тиллерсон высказался в том смысле, что остается приоритетом победа над ИГИЛ, и только потом – политическое урегулирование в Сирии. То есть американское руководство как-то само съехало с очень жесткого тона до умеренного. И мне кажется, что это оставляет шанс поиска какого-то компромиссного решения", – отметил политолог.

Также он спрогнозировал, какое место в предстоящих переговорах может занять "украинский вопрос".

"Я не ожидаю никакого существенного продвижения. По крайней мере, пока украинская тема напрямую из уст Трампа не звучала, а у других представителей администрации звучит, как бы повторяя позицию прошлой администрации, и ничего принципиально нового с той стороны не прозвучало", – сказал эксперт.

При этом он уверен, что "ничего странного в этом нет, поскольку, все-таки, Украина – это второстепенный сюжет, и он будет прояснен только тогда, когда станет понятно, какая же линия вообще во внешней политике, какой линии будут придерживаться Трамп и его команда".

"Пока ни одного ответа на этот вопрос нет. Кроме этого пиаровского хода, что "я такой крутой чувак, что могу вжарить". Я рассматриваю его, прежде всего, как пиаровский ход", – сообщил Погребинский.