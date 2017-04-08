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    Лавров: удары США по Сирии - это нарушение международного права

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (174)

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    Выступая на XXV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Лавров вспомнил об "ударах, которые были нанесены по сирийским правительственным войскам в нарушение международного права".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удары США по сирийским правительственным войскам были нанесены в нарушение международного права.

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    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    Об этом он сказал, выступая на XXV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Лавров подчеркнул, что работа СВОП является бесценным вкладом в работу тех, кто занимается практической внешней политикой, практической дипломатией.

    "Особенно в эпоху, когда ситуация в мире стремительно меняется, когда многие кризисы накладываются друг на друга, когда резко возрастает не только объективный набор вопросов, повышающих риски, но и когда субъективный фактор становится все более и более ощутим в повседневной деятельности, вот о чем сейчас Федор Александрович (Лукьянов, председатель президиума СВОП) вспомнил, об ударах, которые были нанесены по сирийским правительственным войскам в нарушение международного права, все оценки вы слышали. Но в этих условиях, повторю, когда и объективные, и субъективные факторы риска начинают все больше и больше проявляться, тем важнее в этих условиях заниматься аналитикой, заниматься прогнозированием и обогащать друг друга через открытый, доверительный диалог, чем СВОП всегда и славился" — сказал Лавров.

    Напомним, в ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. 

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