В Пентагоне затруднились сказать, знала ли РФ о химатаках в Сирии

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пентагон не знает, было ли известно России о недавних химатаках в Сирии. Об этом заявил журналистам представитель американского военного ведомства, комментируя сообщения о химической атаке в Идлибе.

"По крайней мере русские не смогли обуздать активность сирийского режима… Мы не можем открыто говорить о каком-либо соучастии России и сирийского режима, но мы внимательно оцениваем всю информацию, которая могла бы служить намеком, что русские знали или помогали сирийскому (военному – ред.) потенциалу", — сказал он.

Представитель Пентагона не привел никаких подтверждений своих слов.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.