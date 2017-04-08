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    В Пентагоне затруднились сказать, знала ли РФ о химатаках в Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (167)

    (обновлено: )13810
    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пентагон не знает, было ли известно России о недавних химатаках в Сирии. Об этом заявил журналистам представитель американского военного ведомства, комментируя сообщения о химической атаке в Идлибе.

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    "По крайней мере русские не смогли обуздать активность сирийского режима… Мы не можем открыто говорить о каком-либо соучастии России и сирийского режима, но мы внимательно оцениваем всю информацию, которая могла бы служить намеком, что русские знали или помогали сирийскому (военному – ред.) потенциалу", — сказал он.

    Представитель Пентагона не привел никаких подтверждений своих слов.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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