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    Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (150)

    (обновлено: )41
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.

    Только 23 ракеты с эсминцев ВМС США долетели до сирийской авиабазы Аш-Шайрат, где упали остальные 36 — неизвестно, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Авиаудары США по сирийскому аэродрому

    Конашенков подчеркнул, что в результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".

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