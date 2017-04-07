США разбомбили сирийскую авиабазу: подробности операции и реакция в РФ

РИА Новости Украина

США в ночь на пятницу впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС САР. По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе "Шайрат" ВВС Сирии в 4:40 по местному времени из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. В общей сложности было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Этот удар наносился США самостоятельно, без участия союзников.

По имеющейся информации, в результате удара погибли семь человек, самой базе нанесен значительный ущерб. Однако президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб, сообщают РИА Новости.

Союзники США полностью поддержали нанесение ударов по сирийской авиабазе, заявив при этом, что это единичная операция.

"Я бы не усматривал в этих ударах начало другой военной кампании", — заявил, например, глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

Он подчеркнул, что проведенная операция была тщательно спланирована. "Удары планировались очень тщательно, чтобы не затронуть российских военнослужащих", — отметил британский министр.

"Сильным сигналом" назвал действия США Израиль. "Словом и делом президент Трамп послал сегодня сильный и ясный сигнал о том, что с применением и распространением химического оружия мириться не будут", — заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил израильский премьер.

Анкара также одобрила удар США по сирийской базе. "Мы положительно расцениваем удар США по Сирии. Мировое сообщество должно поддержать такую позицию по отношению к режиму (президента Сирии Башара Асада), он должен быть наказан. Надеемся, что операция США ускорит достижение мира в этой стране и предотвратит дальнейшие варварские шаги Асада", - заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Fox TV.

С подобным мнением выступила и Франция. "Это был сигнал", — сказал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

С пониманием отнеслись к действиям США и в Берлине. "Тот факт, что США отреагировали налетом на военные структуры режима Асада, которые стали источником жестокого военного преступления, объясним", — заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Со своей стороны, глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц назвал удар по базе правительственный войск в Сирии превентивной мерой. "Мы понимаем, что военная интервенция на аэродром была проведена в качестве превентивной меры для предотвращения в будущем атак отравляющими газами", - сказал министр агентству APA.

При этом он добавил, что "хотя мы понимаем мотивацию США, принятие решения о таких мерах относится к ответственности Совета Безопасности ООН".

Сирийские власти смотрят на ситуацию по-другому. В частности, губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что ракетный удар США служит целям "вооруженных террористических группировок" и "Исламского государства", передает агентство Рейтер.

"Сирийское руководство и сирийская политика не изменятся. Этот удар был не первым и, я думаю, будет не последним", — заявил он в телефонном интервью сирийскому национальному телевидению.

В свою очередь, посол Сирии в России Рияд Хаддад, говоря о возможном военном ответе Дамаска на удар крылатыми ракетами США по авиабазе в САР, заявил, что такое решение может быть принято только в координации с РФ.

"Все действия координируются с Российской Федерацией", — подчеркнул сирийский дипломат.

Против ударов США высказались и другие страны. С осуждением американских действий выступили, например, власти Ирана. "Иран решительно осудил ракетную атаку США, которая была совершена в пятницу по армейской авиабазе в Сирии", — говорится в сообщении телеканала Press TV.

А в министерстве национальной обороны Греции призвали к диалогу по всем имеющимся вопросам. "Греция решительно выступает против любого военного вмешательства в Сирии. Она содействует диалогу и мирному сосуществованию", — заявил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве, комментируя удары США по Сирии.

Жесткой была реакция Москвы. В МИД РФ заявили, что ракетные удары США по правительственной базе в Сирии негативно скажутся на российско-американских отношениях.

"Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что "США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности".

"Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "в обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе".

"Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами", — говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что военная акция США в Сирии — это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, "где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

В российском МИД назвали очевидным тот факт, "что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно".

"Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", - заявили в МИД, сообщают РИА Новости.

При этом министерство дало понять, что заявления о возможном осложнении российско-американских отношений — не пустая угроза, уже есть первые конкретные последствия.

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — сообщил МИД РФ.

Немного позднее ситуацию прокомментировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что ракетный удар США по Сирии — это акт агрессии, который "наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и Соединенными Штатами".

"Но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений будем делать", — добавил он.

По его словам, нанесение ракетных ударов США выгодно только тем, кто хочет сорвать переговоры в Астане и Женеве и сменить власть в Сирии силовым путем.

"Если задаться вопросом, кому выгодно то, что произошло, выгодно это только тем, кто хочет подорвать женевский, астанинский процесс и хочет создать необходимые доказательства, предлоги, поводы для перехода от политического урегулирования к смене режима силовым путем", — сказал Лавров.

Он напомнил, что США мотивировали свои действия тем, что сирийские власти якобы использовали химоружие в Идлибе, но при этом не привели никаких подтверждающих это фактов.

"Опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", — сказал Лавров.

В связи с этим он высказал мнение о том, что ситуация напоминает действия США и их союзников в 2003 году перед вторжением в Ирак. Тогда операция против режима иракского лидера Саддама Хусейна началась под предлогом того, что у Багдада якобы есть оружие массового уничтожения. Позднее эта информация не подтвердилась.

"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права", — сказал Лавров.

В связи с этим он заявил, что российская сторона будет требовать раскрытия правды о принятии решений Вашингтоном по нанесению ударов в Сирии. "Не знаю, когда придется узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии в этой ситуации, но думаю, что, конечно, правду нужно требовать и мы этим будем заниматься", — добавил министр.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский высказал мнение о том, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии перечеркнули намечавшиеся перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы в урегулировании ситуации в САР.

"Очень плохо, но теперь наше возможное сотрудничество с США по Сирии откладывается в долгий ящик. Прекращение действия данного документа — мера жесткая, но реагировать на действия Америки как-то надо. Сейчас будет обмен жесткими заявлениями, возможны даже инциденты с нашими и американскими самолетами, как это было у нас в конце 2015 года с Турцией, но надеюсь, что до прямого военного конфликта дело не дойдет", — сказал Бужинский.

А член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал приостановление Россией действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов в ходе операций в Сирии естественной реакцией на ракетную атаку США.

"Это вполне естественная реакция со стороны Москвы, учитывая то, что американские ракетные удары по территории Сирии могли привести к крайне опасным инцидентам, и затронуть, в том числе, жизнь и безопасность российских военнослужащих", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, для обеспечения безопасности военнослужащих ВС РФ и подразделений российских ВКС следует усилить группировку сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии.

"В этих условиях Россия оставляет за собой полную свободу действий относительно того, как и каким образом она будет обеспечивать свою безопасность. Полагаю, что в сложившейся ситуации имеет место практическая необходимость в усилении группировки российских сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии", — сказал эксперт.