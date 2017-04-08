Сенаторы США предлагают создать "гибридный трибунал" по Сирии

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии, свидетельствует опубликованный его авторами документ.

"Гибридный трибунал означает временный криминальный трибунал, в который войдут местные и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида", — говорится в документе, озаглавленном Закон об ответственности за военные преступления в Сирии 2017 (Syrian War Crimes Accountability Act of 2017).

Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна "обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев".

Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания "возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)". Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноцид, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.