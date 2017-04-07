Минобороны РФ прекратило работу каналов "горячей линии" связи с США по Сирии

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Укриана. Минобороны РФ отправило по военно-дипломатическим каналам в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов "горячей линии" связи", — сказал он.

По словам Конашенкова, "около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с 00 часов 8 апреля 2017 года выполнения своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании между Минобороны России и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.