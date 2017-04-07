наверх
07.04.201705:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    США нанесли ракетный удар по базе правительственных войск в Сирии - СМИ

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (123)

    (обновлено: )7011
    Источники сообщают, что удар "Томагавками" был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия.
    Ситуация в сирийском Хомсе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. ВС США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
    Два месяца президента Трампа: от детской неожиданности до первого слова

    По его данным, США запустили около 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.

    Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

    Читайте также — О чем пишут в мире: Трамп изменил мнение по Сирии, Лондон готов поладить с РФ

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

    Читайте также: Москва настаивает, что Дамаск не применял химоружие в Идлибе

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Александр Данилюк
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ