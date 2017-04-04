Трамп обвинил Асада в проведении химатаки в Сирии

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп возлагает ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии на президента Башара Асада. При этом Трамп считает действия Асада результатом слабой политики прежней американской администрации.

"Сегодняшняя химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира. Эти чудовищные действия Башара Аль-Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности. Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести "красную линию" в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками по всему миру осуждают эту недопустимую атаку", — отмечается в заявлении.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.