Пентагон: США выпустили десятки ракет "Томагавк" по аэродрому в Сирии

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Министерство обороны США подтвердило нанесение ракетного удара по аэродрому в Сирии.

"Десятки ракет "Томагавк" были запущены по аэродрому сирийского режима в результате одного удара", — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

Он отказался уточнить район, в котором находится аэродром.

Ранее телеканал NBC News и CNN со ссылкой на источники заявили, что США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.