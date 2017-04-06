О чем пишут в мире: Трамп изменил мнение по Сирии, Лондон готов поладить с РФ

РИА Новости Украина

Трамп изменил мнение об Асаде после сообщений о химатаке. Президент США Дональд Трамп заявил, что предполагаемая химатака сирийского режима в Идлибе стала "попранием человечности" и изменила его мнение о сирийском правителе, пишет газета Wall Street Journal.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

"Трамп намекнул на более жесткий курс по отношению к режиму Башара Асада, отметив, что химатака перешла "многие, многие границы", – отмечает Financial Times.

При этом президент отказался предоставить подробности по поводу возможных действий, подчеркивает New York Times. На заседании Совбеза постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что когда организация не в состоянии действовать коллективно, государства могут принять меры самостоятельно, но также не стала углубляться в детали.

"Изменения в политике могут включать в себя авиаудары, которые рассматривал и, в конечном итоге, отверг (предыдущий президент США Барак) Обама", – отмечает New York Times.

"Возможный военный ответ принесет свои сложности, учитывая запутанную сеть сил, действующих в Сирии, и участие российской и турецких армий в конфликте, а также кампанию под руководством США по освобождению столицы боевиков ИГ в сирийской Ракке", – подчеркивает Wall Street Journal.

Как отмечает Washington Post, заявления Трампа в среду показывают, что "ужасы, которые он видео по ТВ, заставили его пересмотреть основные убеждения о роли США в мире, которые были у него во время предвыборной кампании".

"Большой вопрос – как долго будет длиться чувство оскорбления у Трампа и приведет ли оно к существенным действиям", – заключает газета.

Лондон продвигает улучшение отношений с РФ. Британские официальные лица надеются наладить отношения с Кремлем, пишет газета Independent со ссылкой на европейских дипломатов в Лондоне.

По данным издания, "сдержанные попытки сблизиться с Москвой для улучшения отношений" связаны "с приходом (Дональда) Трампа в Белый дом и ожиданием того, что его администрация начнет выстраивать отношения с российским президентом Владимиром Путиным".

"Решение Лондона больше контактировать с Москвой было принято в начале марта, когда глава МИД Борис Джонсон готовил визит в Россию", — пишет газета.

Когда визит был впервые анонсирован, позиция британского правительства состояла в том, чтобы министр занял "крепкую" позицию в Москве.

"Но Британия также знает, что она должна улучшить отношения с Россией, только потому, что американцы собираются это сделать. Особенно важно это будет после Brexit. Мы видели, как Британия выступает в роли эха администрации Трампа по ряду вопросов", — сказал газете неназванный западный дипломат.

"Есть необходимость в диалоге. Ужасные события в Лондоне и Петербурге показали, что терроризм для нас является общей угрозой. Но обсуждать терроризм невозможно без разрешения проблем Сирии и Ливии", — цитирует издание дипломата.

Главный стратег Трампа лишился места в Совете безопасности. Стратег по вопросам политики президента США Стивен Бэннон лишился своего места в Совете национальной безопасности (СНБ) в результате перестановок, пишет газета Guardian.

"Хотя обновление, скорее всего, будет рассматриваться как победа второго советника (президента США Дональда) Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, действительные последствия реорганизации еще предстоит увидеть", – отмечает издание.

Как заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью Fox News, после выхода из совета Бэннон остается важной частью американской администрации. Как пишет Politico, Белый дом попытался преуменьшить важность исключения Бэннона из Совета нацбезопасности.

Издание отмечает, что пресс-служба не объявила об этом решении, кроме того, администрация обрисовала все так, словно Бэннон просто движется дальше после успешного выполнения ограниченного числа задач.

Ислам может стать крупнейшей религией к 2075 году. Ряд международных СМИ обратили внимание на исследование экспертного центра Pew Research Center под названием "Меняющийся религиозный ландшафт", авторы которого приходят к выводу, что через два десятилетия число детей, рождающихся в мусульманских семьях, превзойдет количество младенцев, чьи родители являются адептами христианских конфессий.

Как отмечает газета Welt, такая тенденция приведет к тому, что к 2060 году в мире будет равное число христиан и мусульман. Еще через несколько десятилетий – примерно в 2075 году – ислам станет крупнейшей из мировых религий по числу последователей, приводит Guardian данные исследования.

Газета отмечает, что доля людей, не исповедующих ни одну из религий, будет неуклонно сокращаться. Издание New York Times приводит причину – столь неутешительный для сообщества неверующих прогноз связан с тем, что большинство из них проживает в регионах, где актуальна проблема старения населения, а рождаемость находится на низком уровне, таких как Китай, Европа, Япония и Северная Америка.

Pepsico удаляет рекламу. Ведущие мировые СМИ, среди них Guardian, Independent, New York Times, Financial Times, Washington Post пишут о скандальном ролике с участием модели Кендалл Дженнер, который вызвал волну возмущения в социальных сетях.

В рекламном ролике напитка 21-летняя Дженнер, младшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, покидает фотосессию, чтобы присоединиться к участникам протестного движения за гражданские права. Затем модель призывает к примирению стражей правопорядка, протягивая им баночку напитка Pepsi в качестве демонстрации своих добрых намерений.

Многие зрители раскритиковали сюжет ролика, увидев в нем пренебрежительное отношение к деятельности чернокожих активистов движения Black Lives Matter. Кроме того, как пишет газета Independent, ролик подвергся массовой критике из-за того, что, по мнению многих интернет-пользователей, он "опошляет демонстрации, призванные поднять вопросы социальной справедливости".

Критики рекламы в соцсетях оставляли ироничные и пародийные сообщения, в которых фигурировала банка Pepsi. Газета Guardian обратила внимание на реакцию дочери борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга – Бернис, которая разместила в Twitter пост с фотографией своего отца и саркастичной подписью "Если бы только папочка знал о силе Pepsi".

Корпорация Pepsico заявила, что удалит все рекламные материалы с участием модели.

"Pepsi пыталась запустить глобальное послание, призывающее к единству, миру и взаимопониманию. Очевидно, что мы ошиблись. Мы приносим свои извинения", – сообщила компания.

В корпорации добавили, что удаляют скандальный ролик из видеосервисов и сворачивают его продвижение.

"Брэнды рискуют, затрагивая политические темы, — пишет Financial Times. — Budweiser погряз в дебатах ранее в этом году после того, как показал свою последнюю рекламу, посвященную "Суперкубку", повествующую об иммиграционном опыте основателя пивоваренной компании".