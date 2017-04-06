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    Эксперт: Ирак на пороге новой гражданской войны

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    В Ираке может произойти взрыв, который спровоцирует начало арабско-курдской войны. Последствия этого могут отразиться на Сирии. Этот конфликт создаст серьезные проблемы и для Турции, считает специалист по Ближнему Востоку.
    Флаг Ирака
    flickr.com/Bryan Jones

    РИА Новости Украина

    Во вторник телеканал Al Sumaria сообщил, что Совет иракской провинции Киркук принял решение провести референдум по вопросу вхождения в состав Курдской региональной администрации Ирака. Решение были принято большинством голосовавших, арабы и туркмены бойкотировали голосование.

    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула

    Анкара выступает против проведения референдума в иракской провинции Киркук о присоединении к региональной администрации Иракского Курдистана, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "В принятии этого решения не участвовали арабы и туркмены. У мэрии Киркука нет полномочий, проводить референдум. В этот сложный период подобные шаги, предпринимаемые с плохими намерениями, несут риск для будущего Ирака. Мы открыто говорим, что эта авантюра не принесет блага ни региональному руководству, ни Ираку в целом", — цитирует заявление Чавушоглу газета Milliyet.

    Специалист по Ближнему Востоку, политический обозреватель Бора Байрактар в интервью Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг Иракского Курдистана, референдума о независимости и возможного развития событий в регионе. Байрактар подчеркнул, что есть вероятность новой гражданской войны в Ираке.

    "В настоящее время в  Киркуке сохраняется проблема, уходящая своими корнями к американскому вторжению 2003 года. Киркук не имеет определённого статуса. Значительную часть его населения представляют туркмены, но еще больше там курдов и арабов. Что ещё более важно, так это то, что он является городом, который обеспечивает 40% нефтяных доходов Ирака. Поэтому этот город является камнем преткновения между центральным руководством и  курдской региональной администрацией.

    Согласно конституции Ирака, статус Киркука должен быть определён путем референдума, который состоится после проведения  переписи населения. Но в настоящее время курды, напомнив  о том, что в Киркуке сильно влияние партии Патриотический союз Курдистана, подняли в городе флаг региональной администрации Иракского Курдистана и выразили  желание в одностороннем порядке присоединить Киркук к региональной администрации Иракского Курдистана. Здесь есть два важных  момента. Первый заключается в том, что складывающаяся здесь ситуация  оказывает влияние на Турцию, Иран, другие страны региона и саму внутреннюю политику Ирака.

    Дети в лагере беженцев из иракского Мосула
    REUTERS Ammar Awad
    Дети в лагере беженцев из иракского Мосула

    Второй момент: в настоящее время на лицо дестабилизирующее движение, направленное через Талабани (экс-президент Ирака Джаляль Талабани – Ред.) как на центральное иракское правительство, так и на Барзани (президент Региональной администрации Иракского Курдистана – Ред.). Я считаю данную ситуацию в высшей степени опасной. Она может привести к новой и крупной гражданской войне в Ираке. Фактически сейчас речь идет об оккупации территории — ДАИШ удерживает в своих руках район примерно три года. Далее это может перерасти в курдско-арабскую войну, которая потенциально  вовлечет и Турцию. С одной стороны, есть аль-Малики (вице-президент Ирака Нури аль-Малики), который попытается вернуть свои позиции  во время предстоящих в Ираке провинциальных  выборов. С другой стороны, есть шиитский лидер Муктада ас-Садр, но он арабский националист. Очевидно, что эти игроки не будут бездействовать, поскольку заинтересованы  в укреплении своих позиций во власти. Кроме того, как известно, Барзани выступает с инициативой проведения референдума о независимости. В этих напряженных условиях в Ираке может произойти взрыв, который спровоцирует начало арабско-курдской войны. Последствия этого могут отразиться на Сирии. Этот конфликт, о котором я говорю, создаст серьезные проблемы для Турции, а глобальных игроков вновь сделает влиятельными силами на иракской территории. В таком случае и Турцию, и регион в целом ожидают тяжелые времена".

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