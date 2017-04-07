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    Трамп обратится к американцам в связи с ударами по Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (123)

    (обновлено: )18331
    США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии. Источник в Белом доме сообщил, что в "скором времени" президент Дональд Трамп обратится к гражданам.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обратится к американцам в связи с ударом по Сирии "в скором времени", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

    Флаг Ирака
    flickr.com/Bryan Jones
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    Ранее телеканал NBC News и CNN со ссылкой на источники заявили, что США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии.

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    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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