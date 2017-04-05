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    Трамп: химатака в Сирии "переходит все границы"

    Тема:

    Освобождение Сирии (109)

    (обновлено: )52
    Отвечая на вопрос журналистов, стала ли химатака в Сирии для него "красной чертой", Дональд Трамп ответил: "Она перешла все границы для меня".
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии переходит все границы. Так он ответил на вопрос, стала ли химатака в Сирии для него "красной чертой".

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    "Она перешла все границы для меня", — сказал Трамп.

    Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.

    Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

    Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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