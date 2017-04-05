Трамп: химатака в Сирии "переходит все границы"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии переходит все границы. Так он ответил на вопрос, стала ли химатака в Сирии для него "красной чертой".

"Она перешла все границы для меня", — сказал Трамп.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.

Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.