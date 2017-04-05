Сирия будет защищать свои земли, если Турция не прекратит агрессию – посол

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Правительство Сирии вправе защищать свои земли любыми способами, в том числе военными, если Турция не прекратит свои действия на севере Сирии, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.

"Сирия вправе отвечать на любую агрессию по отношению к ней. Но первый шаг наше правительство видит в том, чтобы сообщить об этом мировому сообществу, международным организациям, в том числе ООН, и нашим союзникам во главе с Россией для того, чтобы найти решение данного вопроса. Но если решение не будет найдено, естественно, сирийское правительство будет защищать свои земли всеми способами", — заявил высокопоставленный дипломат.

По словам Хаддада, Сирия воюет более шести лет против терроризма и "будет воевать до конца, а Турция является одной из стран, которая поддерживает терроризм".

Турция подводит тяжелую технику в сирийскую провинцию Идлиб, захватывая земли САР, также Анкара ведет строительство двух лагерей по подготовке боевиков в этом районе, такие действия нарушают суверенитет Сирии и идут вразрез с резолюциями СБ ООН, заявил Хаддад.

"Турция также начала процесс захвата новых земель, оккупировав районы Кырбат и Атма в провинции Идлиб. Турецкие войска построили в этом районе два лагеря по подготовке боевиков, которые вошли в две новые террористические группировки. Это не только вопиющая агрессия против суверенитета страны, это вопиющая агрессия против народа Сирии", — заявил дипломат.

Он уточнил, что в городе Кесаб, провинция Латакия, турецкие войска зашли в несколько деревень и вырубили 300 сосновых и дубовых деревьев на площади в 15 квадратных километров, уничтожили сотни оливковых деревьев.

"Также турецкие войска вошли в район Дикмадаш на севере города Африн и заняли возвышенность вблизи этого города. Там уже находится тяжелая техника и бронемашины. Этот район относится к округу Джиср аш-Шугур, который в свою очередь входит в состав провинции Идлиб. Турецкие войска начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы те земли, которые они захватили и нашу территорию", — сообщил Хаддад.

По его словам, заявления Турции об окончании операции "Щит Евфрата" прямо противоположны тому, что происходит на земле.

"На практике турецкая сторона не вывела свои войска, которые находятся в данный момент на севере города Эль-Баб, и пытаются с помощью группировок, которые являются союзниками Турции, построить там город. Я имею в виду те террористические группировки, которые находятся в данном районе. И, таким образом, они нарушают территориальный суверенитет Сирийской Арабской республики", — заявил посол.

В ноябре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башара Асада. Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против террористической группировки "Исламское государство (ИГ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. По словам Эрдогана, целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.