Обзор мировых СМИ: атака с химоружием в Сирии, самый дорогой драгоценный камень

Атака с химоружием в Сирии. Большинство ведущих мировых СМИ (Wall Street Journal, Washington Times, Washington Post, Financial Times, Telegraph, Times, Independent и другие) пишут об атаке в сирийской провинции Идлиб, предположительно, с использованием химического оружия.

Как заявила накануне Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС), в результате атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибли 80 человек и 200 получили ранения. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возложил ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии на президента республики Башара Асада, заявив, что считает его действия результатом слабой политики прежней американской администрации.

"Президент (Барак) Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести "красную линию" в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал", – приводят СМИ заявление Трампа.

Атака в Идлибе, как пишет Wall Street Journal, "оказывает новое давление на администрацию Трампа по поводу выбора более жесткой позиции по отношению к Асаду". Газета Times со ссылкой на очевидцев пишет, что при атаке было использовано ядовитое вещество зарин.

"Идлиб был целью частых газовых атак, однако, не таких смертоносных. Симптомы жертв указывали на применение нервно-паралитического агента зарина, от которого Сирия должна была избавиться по соглашению 2013 года", — пишет издание.

Новое ракетное испытание КНДР. Многие издания (Financial Times, New York Times, Telegraph, Washington Post, Guardian, Independent и другие) пишут о новом ракетном испытании КНДР, которое было проведено в среду утром в районе населенного пункта Синпхо.

Ракета была пущена в сторону Японского моря и пролетела около 60 километров. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров.

"Пуск ракеты произошел в тот момент, когда президент США Дональд Трамп готовится к первой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. КНДР, как ожидается, станет одним из основных вопросов на повестке дня", – пишет Financial Times.

Газета Guardian при этом отмечает, что "Япония и Южная Корея осудили пуск очередной ракеты КНДР, но США отказались быть вовлеченными, а госсекретарь (США Рекс) Тиллерсон заявил, что США "достаточно говорили о Северной Корее".

Член комитета по открытым рынкам ФРС США подал в отставку из-за скандала. Член комитета по открытым рынкам, который принимает решение по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС), и президент федерального резервного банка в Ричмонде Джеффри Лекер неожиданно подал в отставку, пишут издания Business Insider, USA Today, New York Daily, New York Times, Wall Street Journal, Hill, Telegraph, Financial Times.

По версии СМИ, причина отставки – причастность Лекера к утечкам значимой для рынка информации в пользу компании Medley Global Advisors. Речь идет, в частности, об утечках данных по решению ФРС по ставкам и обсуждениям макроэкономической специфики в совете управляющих.

Как пишет Wall Street Journal, Лекер подал в отставку после того, как "было выявлено его участие в утечке конфиденциальной информации в 2012 году, которое привело к криминальному расследованию". Сам Лекер заявил, что самостоятельно принял решение об отставке.

Издание отмечает, что отставка Лекера произошла примерно за шесть месяцев до его запланированного ухода с поста.

Новый президент Эквадора отчитал Ассанжа. Избранный президент Эквадора Ленин Морено призвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа уважать условия предоставленного ему убежища в посольстве страны в Лондоне и не вмешиваться в политику страны, пишет газета Guardian.

"Джулиан Ассанж должен уважать условия (убежища), в котором он находится, и не вмешиваться в политику Эквадора", – заявил Морено на пресс-конференции.

Данное заявление было сделано главой Эквадора в ответ на заявление Ассанжа, в котором он обратился к проигрывающему на президентских выборах кандидату от правых Гильермо Лассо с призывом покинуть страну в течение 30 дней. Ранее Лассо заявлял, что в случае победы на президентских выборах даст Ассанжу 30 дней, чтобы покинуть посольство Эквадора в Лондоне.

"Победа Морено на выборах стала облегчением для Ассанжа", – пишет издание.

Самый дорогой драгоценный камень в мире. Редкий розовый бриллиант Pink Star ("Розовая звезда") был продан на торгах Sotheby's в Гонконге за 71,2 миллиона долларов, став самым дорогим драгоценным камнем в мире, об этом пишут такие издания, как Telegraph, Independent, Financial Times, Times, Daily Mail, Deutsche Welle и другие.

Как сообщают издания, вес бриллианта составляет 59,6 карат. Он был вырезан из алмаза весом 132,5 карата корпорацией De Beers в Африке в 1999 году. Работы по его огранке велись два года. Стоимость камня оценивалась в 60 миллионов долларов. "Звезда" побила предыдущий рекорд, установленный Голубым бриллиантом Оппенгеймера (Oppenheimer Blue) весом 14,62 карата.

Он был продан примерно за 57 миллионов долларов на аукционе Christie's в Женеве в мае прошлого года. Pink Star устанавливал рекорд и прежде – он был продан на аукционе Sotheby's еще в 2013 году за 83 миллиона долларов. Однако тогда покупатель – нью-йоркский гранильщик Исаак Вольф – не выполнил своих обязательств по выплате, и камень остался в резервах аукционного дома.