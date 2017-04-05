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    Число погибших при химической атаке в Сирии возросло до 72 человек

    Тема:

    Освобождение Сирии (108)

    (обновлено: )34
    Активисты сообщают о возобновлении воздушных ударов по Хан-Шейхун, но они не приводят к человеческим потерям, потому что из района людей эвакуировали после химической атаки.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Число погибших при предположительной химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля возросло до 72 человек, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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    В то же время активисты сообщают о возобновлении воздушных ударов по этому городу.

    По словам одного из представителей команды гражданской обороны провинции Идлиб, воздушные удары в среду проходили недалеко от места, где за день до того была осуществлена химическая атака в Хан-Шейхуне.

    Он отметил, что удары не приводят к человеческим потерям, потому что из района людей эвакуировали после химической атаки.

    Как сообщалось ранее, комиссия ООН начала расследовать предполагаемые химические атаки в сирийской провинции Идлиб.

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