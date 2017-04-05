Хроника 4 апреля: абонплаты за газ пока не будет, условия МВФ, химатака в Сирии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 4 апреля, МВФ обнародовал условия для получения Украиной очередного транша, Польша возобновила работу генконсульств в Украине, а СК РФ назвал имя смертника, совершившего теракт в Петербурге. Помимо этого западные страны созвали Совбез ООН из-за химатаки в Сирии. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

НКРЭКУ приостанавливает решение о введении абонплаты за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ. НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

Транш МВФ для Украины: опубликован текст Меморандума

МВФ обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Среди прочего в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст. Помимо этого Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году до 2% с 2,5%.

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Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10% с ожидаемых ранее 8,5%, сообщила на пресс-конференции во вторник ведущий экономист представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Анастасия Головач. По ее словам, ВБ ожидает, что повышение минимальной заработной платы в Украине в текущем году приведет к ускорению инфляции.

НБУ увеличил лимит на продажу валюты населению до $5,6 тыс

Нацбанк Украины в рамках валютной либерализации сократил объем подлежащих обязательной продаже валютных поступлений юридических лиц с 65% до 50%, а также увеличил лимит продажи валюты населению с 12 тысяч гривен (450 долларов) до 150 тысяч гривен (5,6 тысячи долларов) в день. До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тысяч гривен в эквиваленте одному лицу в день.

Путин узаконил запрет денежных переводов в Украину

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно закону, Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.

Минздрав предложил Кабмину запретить российские лекарства

Министерство здравоохранения Украины направило в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Facebook. Она поясняет, что таковыми будут санкции Минздрава Украины против России — "страны-агрессора, оккупировавшей и аннексировавшей украинские земли, которая ежедневно убивает украинцев, нарушает права и свободы наших граждан и держит сотни заключенных в своих тюрьмах".

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Рада изменила правила движения автомобилей на перекрестках

Верховная Рада установила, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, движущиеся по ним по кругу. По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение. Он напомнил, что сейчас не на всех дорогах есть разметка и знаки, также в каждом городе действуют свои правила пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

Польша возобновила работу генконсульств в Украине

Министерство иностранных дел Республики Польша возобновило работу своих Генеральных консульств в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке. В ночь на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польские консульства в Украине начнут работу в обычном режиме сразу после того, как будет обеспечена их эффективная охрана.

Киев ответил на письмо организаторов Евровидения

Члены наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) выступили с публичным заявлением в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором призывают организаторов Евровидения воздержаться от угроз и уважать суверенитет Украины. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе Евровидение в том случае, если страна не решит вопрос о запрете въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой.

СК РФ назвал имя смертника, совершившего теракт в Петербурге

Следствие во вторник назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, накануне устроил взрыв в петербургском метро – это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания", говорится в сообщении Следственного комитета РФ. В понедельник в метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить.

Химатака в Сирии

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии. Комиссия ООН начала расследовать предполагаемые химические атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в заявлении Комиссии.

Именно 4 апреля во всем мире празднуют Международный день Интернета. Это событие приурочено к католическому празднику – Дню святого Исидора. Его то и считают покровителем Интернета. Святой Исидор Севильский был епископом, человеком божьим, однако это ему не мешало быть человеком широких взглядов, любить и развивать науку. Многие историки объявляют его самым образованным человеком своего времени, они уверены, что святой оказал большое влияние на дальнейшее развитие науки.