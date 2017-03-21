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    Землянский: в тарифах на газ для населения сознательно заложена ошибка

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (473)

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    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что сейчас идет "манипуляция общественным мнением относительно экономически обоснованного уровня тарифов".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "На сегодняшний день идет сознательная манипуляция общественным мнением относительно экономически обоснованного уровня тарифов вообще в целом по Украине, прежде всего, на газ, поскольку газ является отправной точкой и для тарифообразования на электроэнергию, (…) а также тарифов на тепло и горячую воду", — заявил Валентин Землянский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Читайте также: Газ по-новому. Землянский об изменение тарифообразования

    Как ранее отметил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда, в течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, и это приведет к подорожанию отопления и горячей воды.

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