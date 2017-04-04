Акция зоозащитников под Радой: остановите убийства животных

Зоозащитники провели возле Верховной Рады акцию против жестокого обращения с животными. Активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Отстаивая и лоббируя интересы животных, мы просим поддержать законопроект 5119-1. Ведь беззащитных животных каждый день по-зверски убивают, и никто не понес за это наказание. Необходимо срочно остановить этот ужас и повлиять на эту ситуацию путем принятия законопроекта 5119-1 "О введении гуманного отношения к животным", — цитирует УНН участницу акции.

Подобные акции на вторник были анонсированы во многих городах Украины.

Смотрите также видео: Савченко: мы готовы к строительству Центра защиты животных в Киеве

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.