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    Акция зоозащитников под Радой: остановите убийства животных

    (обновлено: )3910
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины
    УНИАН

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    Акция зоозащитников под Верховной Радой Украины

    Зоозащитники провели возле Верховной Рады акцию против жестокого обращения с животными. Активисты требовали у народных депутатов принять законопроект №5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

    "Отстаивая и лоббируя интересы животных, мы просим поддержать законопроект 5119-1. Ведь беззащитных животных каждый день по-зверски убивают, и никто не понес за это наказание. Необходимо срочно остановить этот ужас и повлиять на эту ситуацию путем принятия законопроекта 5119-1 "О введении гуманного отношения к животным", — цитирует УНН участницу акции.

    Подобные акции на вторник были анонсированы во многих городах Украины.

    Смотрите также видео: Савченко: мы готовы к строительству Центра защиты животных в Киеве

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

     

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