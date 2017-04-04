Польша возобновила работу генконсульств в Украине

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Республики Польша возобновило работу своих Генеральных консульств в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Twitter.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польские консульства в Украине начнут работу в обычном режиме сразу после того, как будет обеспечена их эффективная охрана.

"Министерство иностранных дел Республики Польша сообщает, что сегодня деятельность возобновили польские консульские представительства в Украине", — говорится в сообщении.

"Украина принимает необходимые меры для обеспечения безопасности польских сотрудников дипломатической службы и дипломатических и консульских учреждений", — подчеркивают польские дипломаты.

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Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.