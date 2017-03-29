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    В Луцке из "серьезного вооружения" обстреляли консульство Польши - СМИ

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (110)

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    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В ночь на среду неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, которое находится на улице Дубновской, 22-Б.

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    В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито, отмечает местное интернет-издание Волынь24.

    "Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв", — пишет издание.

    Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

    Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела здания консульства, подчеркнув, что в результате ЧП никто не пострадал.

    "Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации", — прокомментировал представитель правоохранительных органов.

    На месте происшествия работают правоохранители, прибыл начальник ГУНП области Петр Шпига.

    Ранее, напомним, во Львове разрисовали забор генконсульства Польши

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