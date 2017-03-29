В Луцке из "серьезного вооружения" обстреляли консульство Польши - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В ночь на среду неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, которое находится на улице Дубновской, 22-Б.

В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито, отмечает местное интернет-издание Волынь24.

"Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв", — пишет издание.

Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела здания консульства, подчеркнув, что в результате ЧП никто не пострадал.

"Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации", — прокомментировал представитель правоохранительных органов.

На месте происшествия работают правоохранители, прибыл начальник ГУНП области Петр Шпига.

Ранее, напомним, во Львове разрисовали забор генконсульства Польши.