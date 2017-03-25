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    Фотоленты

    Красная свастика. Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    Тема:

    Вандализм против исторической памяти. Снос памятников в Украине (102)

    (обновлено: )2602
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    В МИД надеются, что правоохранители выявят вандалов
    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Монумент обрисовали фашистской свастикой
    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    МИД Украины осудил действия вандалов
    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Facebook Eduard Dolinsky

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    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе, нарисовав на нем свастику, сообщил в пятницу директор международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский.

    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
    facebook.com/groups/govarta1
    Оскверненные вандалами могилы поляков во Львовской области

    Министерство иностранных дел Украины выступил с осуждением данного акта вандализма в Тернополе.

    "МИД Украины решительно осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине", — говорится в комментарии МИД на официальном сайте.

    Ведомство выражает уверенность, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности.

    В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила рабби Нахмана — одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру. Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.

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