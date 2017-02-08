Во Львове разрисовали забор генконсульства Польши

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные разрисовал забор генерального консульства Польши во Львове, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
"На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля", а также пятна красной краски на здании консульства", — сообщает ZAXID.NET.
Забор генконсульства Польши во Львове
На месте инцидента работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что Столичные депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.