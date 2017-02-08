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    Во Львове разрисовали забор генконсульства Польши

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (83)

    (обновлено: )40122
    Неизвестные написали белой краской на заборе генерального консульства надпись "Наша земля". Сообщается также, что на дипздании появились пятна от красной краски.
    Забор генконсульства Польши во Львове
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    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные разрисовал забор генерального консульства Польши во Львове, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

    "На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля", а также пятна красной краски на здании консульства", — сообщает ZAXID.NET.

    Варта 1
    Забор генконсульства Польши во Львове

    На месте инцидента работают правоохранители.

    Ранее сообщалось, что Столичные депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

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