Во Львове разрисовали забор генконсульства Польши

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные разрисовал забор генерального консульства Польши во Львове, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

"На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля", а также пятна красной краски на здании консульства", — сообщает ZAXID.NET.

Варта 1 Забор генконсульства Польши во Львове

На месте инцидента работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что Столичные депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.