Реформа криминалитета - апгрейд преступлений 90-тых

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

История со счастливым спасением похищенного в июне прошлого года чиновника "Укрзализныцы" Валерия Людмирского, которого похитители держали в специальном подземном бункере под Киевом и требовали от семьи 2 миллиона евро выкупа, увы, не первая. Киднепинг стал одним из самых популярных видов заработка последние несколько лет. Но кроме этого, злоумышленники реанимируют и почти забытые преступления родом из 90-х.

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По данным Нацполиции, за 2015-2016 годы только в Киевской области было совершено 12 похищений. В основном, потерпевшими становятся обеспеченные люди, за которых близкие выплачивают огромные суммы. Валерий Людмирский стал первым чиновником, который был похищен ради выкупа.

Всего же, по стране, за 2016 год было совершено около 500 преступлений, связанных с незаконным лишением свободы или похищением человека.

При этом, похищают не только зажиточных граждан, но и самых рядовых. Во Львове двое мужчин выкрали своего нового знакомого, с которыми он выпивал на улице. Новые приятели уложили 28-летнего львовянина в багажник "Ауди", вывезли на окраину, побили, забрали телефон и позвонили его матери с требованием выкупа. Но вместо женщины на место встречи приехали полицейские. Пьяных похитителей задержали.

Пить с незнакомыми — здоровью вредить

Практически незаметно, но снова в стране начали орудовать клофелинщики, жертвам которых не всегда удается выжить. Масштабы их деятельности просто поражают.

В Киеве таксист напоил пассажира, молодого парня, клофелином и когда он потерял сознание, "обчистил" его, а потом выставил босого и раздетого из машины на холодный тротуар. В одном из ночных клубов Запорожья орудовали клофелинщики, которые опаивали и обирали своих жертв. Один 27-летний местный житель после угощения не выжил.

На столичном ж/д вокзале уже несколько лет успешно промышляют клофелинщики, которые знакомятся с пассажирами и предлагают закрепить знакомство спиртным. В напитки подмешивают клофелин и обчищают несчастного до нитки. На их совести уже есть один умерший, но они по прежнему продолжают свой промысел.

Второе пришествие бригад

Снова в городах и селах появились рэкеритиры, как в старые времена. В Виннице группа бандитов выискивала винничан при деньгах, которые, например, только что вернулись из-за заграницы с заработков. Налаживали с ними доверительные отношения, а затем искусственно создавали ситуацию с долгом и обязательствами и отнимали заработанные деньги, запугивая избиением, пытками и угрозами расправы над семьями. При этом, у рэкетиров было четкое распределение функций в банде, они постоянно поддерживали себя в спортивной форме, владели огнестрельным и холодным оружием, имели устойчивые контакты с представителями криминальной среды из других областей Украины.

А уголовник по кличке "Дагестанец" приехал в Полтаву из Киева и заявил одному из предпринимателей, что тот должен ему 42 000 долларов. Сказал, что это долг за продукцию одесской фирме, которая прекратила свое существование еще в начале 2000-х.

В Запорожской области банда во главе с двумя выходцами с Кавказа два года, начиная с 2014-го, собирала дань с предпринимателей. Они обложили данью автоперевозчиков из Днепрорудного на 170 тысяч гривен. Заставляли платить предпринимателей за торговлю в киосках, на рынках. Угоняли автомобили с целью выкупа.

В Красилове Хмельницкой области двое рэкетиров два года ежемесячно собирали по 2 тысячи гривен с местных предпринимателей. В июле 2016 года одному из несговорчивых бизнесменов они подожгли машину, а в дом отца другого бросили коктейль Молотова.

Было ваше — стало наше

Аферисты разных мастей уже отрабатывают старые схемы отъема денег. В маршрутках Киева работают мошенники, один из них передает купюру в 200 гривен так, чтобы ее видели пассажиры, а его напарник перехватывает деньги и выходит на ближайшей остановке. После чего передавший требует от водителя сдачу, подкрепляя свои требования свидетельствами пассажиров, которые действительно видели, как он передавал деньги. Кроме этого, не дремлют и воры, если есть возможность, они прикарманивают сдачу с крупной купюры и сбегают.

Не так давно в центре столицы жертвой мошенников стал иностранец, которому подбросили "котлету" — портмоне с деньгами. Один аферист якобы теряет кошелек, прохожий его находит, тут подходит напарник и предлагает поделить деньги поровну. Как только дележ окончен, появляется хозяин, который требует у прохожего вернуть деньги, при этом всю сумму. Более того, у наивного прохожего могут отобрать все деньги, "заломив" часть купюр во время подсчета. И уже никто не удивиться, если в ближайшее время на улицах городов не появятся лохотронщики с бесплатными лотереями или же наперсточники.

Чего греха таить, наша доблестная милиция не смогла всех пересажать. И три и более лет тому назад были случаи, когда людей травили клофелином, вымогали деньги, похищали ради возврата долга, но масштабы этого рода преступной деятельности были не такие, как сегодня. Ведь революция открыла двери тюрем. По так называемому закону "Савченко" на свободу вышли те, кого посадили за преступления совершенные в 90-х. То есть, на свободу вышли профессиональные киднеперы, рэкетиры, аферисты.

"Преступный мир редко придумывает что-то новое, они старое ставят на новые рельсы. То что участились преступления совершаемые раньше, это объяснимо тем, что возникли благоприятные условия. Ведь раньше боялись большого срока за бандитизм, за совершенное группой лиц, а сегодня всего этого не боятся. Более того, насколько я наслышан, появились большое количество заказчиков, которым надо вернуть долг, а каким образом это будет сделано, их не интересует. Вот и похищают людей или же вымогают отдать деньги. Криминалитет уже не действует в открытую, а прикрывается всевозможными колекторскими компаниями или же общественными организациями, в задачу которых входить рейдерские захваты, что тоже можно приравнять к рэкету", — отмечает оперативный сотрудник милиции Андрей Кондрашов.

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Увы, даже в преступном мире сегодня творит полный беспредел. Это в 90-х годах преступники жили по воровским понятиям и не уважали беспредельщиков. Сегодняшние не признают никаких законов — ни воровских, ни уголовных.