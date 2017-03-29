Польша выдвинула условия возобновления работы консульств в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. МИД Польши ожидает от Украины оперативного расследования инцидента с обстрелом польского консульства в Луцке Волынской области, также в ведомстве заявили, что польские консульства не будут принимать посетителей до тех пор, пока им не будет предоставлена соответствующая охрана. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица, говоря о результатах визита в польское внешнеполитическое ведомство.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.

"Я имел разговор с замминистра МИД Польши. Польская сторона выразила достаточно серьезную обеспокоенность ситуацией, переживания о гражданах Польши, которые работают в украинской дипломатических учреждениях. Также были выражены ожидания, что будет быстро закончено расследование", — сказал Дещица, его выступление транслировал телеканал "112.Украина" в среду.

Он добавил, что в Польше также попросили украинскую сторону обеспечить эффективную охрану своих дипучреждений на время расследования. По словам Дещицы, польская сторона приняла решение, "что пока такая эффективная охрана не будет предоставлена, польские консульские учреждения не будут принимать посетителей, опасаясь новых террористических актов".

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Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.