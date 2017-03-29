СБУ об атаке на консульство Польши: такие провокации выгодны только РФ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины не исключили, что обстрел здания консульства Польши в Луцке может быть терактом, при этом усмотрели в произошедшем российский след.

"В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального Консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт", — говорится в заявлении СБУ.

"Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодные только одной стороне — Российской Федерации", — утверждается в заявлении.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил послу Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых спецслужбой для раскрытия преступления.

"Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами", — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.