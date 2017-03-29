наверх
29.03.201712:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    СБУ об атаке на консульство Польши: такие провокации выгодны только РФ

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (11)

    (обновлено: )49405
    Глава СБУ Василий Грицак сообщил послу Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых спецслужбой для раскрытия обстоятельств обстрела здания польского консульства в Луцке.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины не исключили, что обстрел здания консульства Польши в Луцке может быть терактом, при этом усмотрели в произошедшем российский след.

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    "В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального Консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт", — говорится в заявлении СБУ.

    "Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодные только одной стороне — Российской Федерации", — утверждается в заявлении.

    Глава СБУ Василий Грицак сообщил послу Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых спецслужбой для раскрытия преступления.

    "Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами", — добавили в ведомстве.

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ЧП с Генконсульством Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
    Уход российских банков из Украины
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов