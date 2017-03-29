Климкин об атаке на консульство Польши: это подлость и провокация

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.

"Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с РП (Республика Польша — ред.). Делаем все, чтобы виновные были наказаны", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом.