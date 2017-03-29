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    Климкин об атаке на консульство Польши: это подлость и провокация

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (8)

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    Глава внешнедипломатического ведомства Украины Павел Климкин назвал обстрел здания польского генконсульства в Луцке "подлостью тех, кто против нашей дружбы" с Польшей.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.

    "Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с РП (Республика Польша — ред.). Делаем все, чтобы виновные были наказаны", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом.

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