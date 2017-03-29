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    Консул назвал нападение на консульство Польши в Луцке терактом

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (4)

    (обновлено: )21920
    В связи с ночной атакой консульство Польши в Луцке в среду работать не будет, сообщил консул республики Кшиштоф Савицки. По его словам, эксперты на месте происшествия нашли металлические обломки со снаряда гранатомета.
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volyn24.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Ночное нападение на здание консульства Польши в Луцке было террористическим актом, заявил консул республики в Луцке Кшиштоф Савицки.

    "Это был истинный теракт. Хотели убить людей", — сообщил консул в комментарии изданию Волинь24, добавив, что эксперты на месте происшествия нашли металлические обломки со снаряда гранатомета. Диаметр пробоины в крыше составляет 70 сантиметров.

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    Относительно вероятных причин нападения консул ответил, что пока не знает, кто и по каким причинам мог совершить такие действия.

    В связи с атакой консульство Польши в среду, 29 марта, работать не будет.

    Ранее издание сообщило, что неизвестные в ночь на среду выстрелили из тяжелого оружия в помещение консульства, которое расположено на улице Дубновской, 22б. В нем проживает один из сотрудников консульства. Его спасло то, что снаряд попал не во окно, а в крышу, сказано в сообщении.

    В то же время, по данным 112 Украина, взрыв был такой силы, что даже в соседнем помещении банка сработала сигнализация. В здании генконсульства на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал.

    volyn24.com
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке

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