Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

Неизвестные в ночь на среду выстрелили из тяжелого оружия в помещение консульства Польши, которое расположено на улице Дубновской, 22б в Луцке. В нем проживает один из сотрудников консульства. Его спасло то, что снаряд попал не во окно, а в крышу, сообщает издание Волинь24.

В то же время, по данным 112 Украина, взрыв был такой силы, что даже в соседнем помещении банка сработала сигнализация. В здании генконсульства на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал.

"С места вероятного взрыва удалось изъять остатки от РПГ-22. По словам правоохранителей, это была задняя крышка. То есть стреляли с улицы, заднего двора, и попали в окно на последнем этаже", — заявил корреспондент телеканала.

Ночное нападение на здание консульства Польши в Луцке было террористическим актом, заявил консул республики в Луцке Кшиштоф Савицки. Относительно вероятных причин нападения консул ответил, что пока не знает, кто и по каким причинам мог совершить такие действия.

Смотрите также: Фотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"

В связи с атакой консульство Польши в Луцке в среду, 29 марта, работать не будет.