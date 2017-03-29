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    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (8)

    (обновлено: )244
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке.
    volynpost.com
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке.
    volynpost.com
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке.
    volynpost.com
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    Скриншот 112 Украина
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    Скриншот 112 Украина
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке.
    Скриншот 112 Украина

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    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке.

    Неизвестные в ночь на среду выстрелили из тяжелого оружия в помещение консульства Польши, которое расположено на улице Дубновской, 22б в Луцке. В нем проживает один из сотрудников консульства. Его спасло то, что снаряд попал не во окно, а в крышу, сообщает издание Волинь24.

    В то же время, по данным 112 Украина, взрыв был такой силы, что даже в соседнем помещении банка сработала сигнализация. В здании генконсульства на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал.

    "С места вероятного взрыва удалось изъять остатки от РПГ-22. По словам правоохранителей, это была задняя крышка. То есть стреляли с улицы, заднего двора, и попали в окно на последнем этаже", — заявил корреспондент телеканала.

    Ночное нападение на здание консульства Польши в Луцке было террористическим актом, заявил консул республики в Луцке Кшиштоф Савицки. Относительно вероятных причин нападения консул ответил, что пока не знает, кто и по каким причинам мог совершить такие действия.

    Смотрите также: Фотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"

    В связи с атакой консульство Польши в Луцке в среду, 29 марта, работать не будет. 

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