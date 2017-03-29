Дещицу вызвали в МИД Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины Андрей Дещица вызван в МИД Польши в связи с обстрелом здания польского консульства в Луцке, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Польши.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке.

"В министерство иностранных дел был вызван посол Украины в Польше. Наше представительство в Киеве вручит, кроме того, ноту протеста в украинский МИД", — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что ожидают от украинских спецслужб "обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных".

При этом в польском МИД подтвердили, что "после полуночи по местному времени 29 марта в здании генерального консульства РП в Луцке произошел взрыв".

"В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства. Осмотр, проведенный украинскими службами, показал, что взрыв вызвал снаряд из гранатомета", — сообщили в министерстве.

Ранее консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночное атака здания консульства было террористическим актом.