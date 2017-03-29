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    Дещицу вызвали в МИД Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (8)

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    В МИД Польши заявили, что ожидают от украинских спецслужб "обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных".
    Андрей Дещица
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины Андрей Дещица вызван в МИД Польши в связи с обстрелом здания польского консульства в Луцке, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Польши.

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке.

    "В министерство иностранных дел был вызван посол Украины в Польше. Наше представительство в Киеве вручит, кроме того, ноту протеста в украинский МИД", — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

    В МИД заявили, что ожидают от украинских спецслужб "обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных".

    При этом в польском МИД подтвердили, что "после полуночи по местному времени 29 марта в здании генерального консульства РП в Луцке произошел взрыв".

    "В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства. Осмотр, проведенный украинскими службами, показал, что взрыв вызвал снаряд из гранатомета", — сообщили в министерстве.

    Ранее консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночное атака здания консульства было террористическим актом.

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