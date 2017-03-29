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    Появились подробности ночной атаки на генконсульство Польши в Луцке

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (4)

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    По данным одного из телеканалов, взрыв на последнем этаже здания дипломатического учреждения был такой силы, что "даже в соседнем помещении банка сработала сигнализация".
    На месте ЧП с Генконсульством Польши в Луцке
    volyn24.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Взрыв в генеральном консульстве Польши в Луцке, прогремевший в ночь на среду, произошел на последнем этаже, в тот момент в здании на втором этаже находилась охрана.

    "Взрыв был такой силы, что даже в соседнем помещении банка сработала сигнализация, однако сейчас, что именно было: или взрыв, или кто-то умышленно стрелял по консульству, не сообщают", — заявил корреспондент в эфире 112 Украина.

    Ранее местные СМИ сообщили, что ночью было обстреляно помещение генконсульства Польши в Луцке, которое находится на улице Дубновской, 22-Б. В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

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    Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела здания консульства, подчеркнув, что в результате ЧП никто не пострадал, сообщает Волынь24.

    Волынь24
    Обстрел консульства Польши в Луцке

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