Хроника 28 марта: новый платеж за газ, обстрел консульства Польши в Луцке

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 28 марта, в Украине появился еще один ежемесячный платеж за газ, в Луцке из "серьезного вооружения" обстреляли консульство Польши, а премьер страны анонсировал запуск новой программы бесплатных лекарств. Помимо этого вчера Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине появился еще один ежемесячный платеж за газ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии. Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

"Сбербанк" в Украине изменит название после продажи

Украинская "дочка" "Сбербанка" сменит название после завершения сделки по продаже, заявил один из покупателей банка — владелец Norvik Banka Григорий Гусельников. Президент Украины ввел в действие решение СНБО, согласно которому, на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" банка ВТБ, "БМ Банка", "Проминвестбанка" и VS Bank. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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Шокин подал в суд на Порошенко и Раду

Экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло генерального прокурора, он подал иск в Высший административный суд. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада (в частности, Олефиренко Николай). В исковом заявлении Шокин требует признать незаконными и упразднить постановление Рады об увольнении и два указа президента. Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.

Порошенко выступил за восстановление специальных военных судов

Президент Петр Порошенко инициирует возобновление работы специальных военных судов в стране, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. По мнению Порошенко, оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. "Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами", — приводит позицию президента его пресс-секретарь.

В Луцке из "серьезного вооружения" обстреляли консульство Польши

В ночь на среду неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения". Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела здания консульства, подчеркнув, что в результате ЧП никто не пострадал.

Садовый нашел решение "мусорного кризиса" во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов". После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов.

Гройсман анонсировал запуск новой программы бесплатных лекарств

С 1 апреля текущего года в Украине заработает новая программа выделения бесплатных лекарств, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, новая программа будет действовать для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Еще в августе прошлого года Гройсман заявил, что украинцы в ближайшее время увидят снижение цен на лекарства "благодаря мерам, принимаемым правительством".

Убийцу Вороненкова тайно похоронили в Днепропетровской области

Убийцу экс-нардепа Госдумы РФ Дениса Вороненкова — Павла Паршова, похоронили в Павлограде Днепропетровской области на маленьком местном кладбище. Похоронили Паршова рядом с могилой его дедушки. Помимо этого накануне суд дал разрешение на задержание предполагаемого сообщника подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослава Левенца, он разыскивается МВД Украины.

В Раде согласовали отмену выходного 2 мая

Парламентский комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде установить 2 мая рабочим днем, говорится в сравнительной таблице законопроекта, который готовится ко второму чтению. Соответствующая поправка была подана депутатами от фракции "Народный фронт" Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и экс-депутатом от НФ, ныне первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком. Согласно поправке, днем государственного праздника остается только 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

Погромы, беспорядки и столкновения с полицией в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в XIX округе Парижа. Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца. Полиция, отвечая на полетевший в неё град стеклянных бутылок и петард, распылила слезоточивый газ. Значительная часть протестующих покинула площадь перед полицейским участком, где вечером во вторник проходила акция протеста.

Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости

Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, во вторник поддержал идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона. Депутаты от возглавляемой Стерджен Шотландской национальной партии (SNP) при поддержке "зеленых" набрали необходимое большинство голосов и тем самым предоставили первому министру право подать в британский парламент официальный запрос о проведении нового референдума.

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Именно 28 марта во всем мире отмечается День Историка.