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    Полиция раскрыла детали обстрела консульства Польши в Луцке

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (8)

    (обновлено: )30210
    Сотрудник пресс-службы областной полиции сообщил, что повреждена крыша помещения и окна. Пострадавших нет. Окончательно все обстоятельства инцидента будет установлены в ходе следствия.
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Пресс-служба главного управления Нацполиции в Волынской области подтвердила обстрел здания консульства Польши в Луцке, по предварительной информации, он был сделан из гранатомета.

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

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    "Был такой инцидент сегодня около 01.00, вероятно, был сделан выстрел из гранатомета, повреждена крыша помещения, окна. Пострадавших нет", — сообщил в среду РИА Новости сотрудник пресс-службы.

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Он добавил, что окончательно все обстоятельства инцидента будет установлены в ходе следствия. В 12.00 Нацполиция, Служба безопасности Украины и прокуратура проведут совместный брифинг, в ходе которого будет озвучена вся официальная информация.

    Информация об инциденте зарегистрирована полицией, в данный момент уголовное дело не возбуждено, решается вопрос о его квалификации.

    Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым дивизией "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

    В марте посол Польши в Украине Ян Пекло сообщал, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". 

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