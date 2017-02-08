МИД осудил акт вандализма в отношении генконсульства Польши во Львове

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины осуждает акт вандализма в отношении генконсульства Польши во Львове, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля".

"МИД Украины решительно осуждает акт вандализма, совершенный 8 февраля в отношении генконсульства Польши во Львове", — говорится в сообщении МИД Украины.

При этом в ведомстве считают, что в ухудшении украино-польских отношений может быть заинтересована третья сторона.

В МИД отметили, что представители Украины вместе с польскими партнерами работают над положительной повесткой двухсторонних отношений, и одним из примеров этого стала активизация работы украинско-польского форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля.

Смотрите также: Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

Ранее в польских СМИ появилась информация, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия). Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

В первой половине января в Львовской области был взорван памятник полякам, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка.