КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В луцком отделении "Сбербанка" в ночь на среду, 29 марта, неизвестные побили окна, сообщает местное издание ВолиньPost.

ВолиньPost В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна

Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

В отделении банка, который находится на проспекте Свободы, разбиты три большие окна. Среди битого стекла валяются куски брусчатки, отмечает издание.

ВолиньPost В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна

Недавно двери и окна помещения, которое занимает отделение "Сбербанка" в Луцке, разрисовали черной краской.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.