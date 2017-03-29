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    В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (210)

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    В отделении банка, который находится на проспекте Свободы, разбиты три большие окна. Среди битого стекла валяются куски брусчатки, отмечает местное издание.
    В луцком отделении Сбербанка разбили окна
    ВолиньPost

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В луцком отделении "Сбербанка" в ночь на среду, 29 марта, неизвестные побили окна, сообщает местное издание ВолиньPost.

    ВолиньPost
    В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна

    Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

    В отделении банка, который находится на проспекте Свободы, разбиты три большие окна. Среди битого стекла валяются куски брусчатки, отмечает издание.

    ВолиньPost
    В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна

     

    Недавно двери и окна помещения, которое занимает отделение "Сбербанка" в Луцке, разрисовали черной краской.

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    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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