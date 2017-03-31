Луценко: России выставят счет за пользование воздушным пространством Крыма

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органы прокуратуры разрабатывают план действий для предъявления России счетов за незаконное пользование воздушным и морским пространствами в оккупированном Крыму.

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"Мы сейчас планируем выставить счета российским авиакомпаниям, которые не платят деньги за услуги и пользование воздушным пространством в Крыму, и также разрабатываем пути по компенсации за пользование морскими путями", — сказал Луценко, передает УНИАН.

Ранее Луценко заявил, что в Киеве открылся офис прокуратуры Автономной Республики Крым.