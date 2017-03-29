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    Обстрел польского консульства в Луцке квалифицировали как теракт

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (13)

    (обновлено: )17410
    По данным ГПУ, во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранате, желоб с осколочными повреждениями.
    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    "Расследование производства об обстреле генерального консульства Республики Польша в Луцке находится на контроле прокуратуры… Сведения о террористическом акте (часть 1 статьи 258 УК Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

    По данным ведомства, во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранате, желоб с осколочными повреждениями. Также изъяты металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса ручного противотанкового гранатомета, добавили в пресс-службе.

    Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.

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