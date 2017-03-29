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    Консульства Польши в Украине приостанавливают работу - источник

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (11)

    (обновлено: )71640
    Представитель дипмиссии в Луцке подтвердил, что консульство было обстреляно из гранатомета. По его словам, "снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства".
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Все консульства Польши в Украине не будут работать в среду из-за инцидента с обстрелом польского консульского отдела в Луцке, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии в Луцке.

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    "Консульство не работает, вообще польские консульства в Украине не работают сегодня в связи с инцидентом", — сообщил представитель дипломатического представительства. При этом он отметил, что пока не известно откроются ли консульства в четверг.

    Также собеседник агентства подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. По его словам, "снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства".

    Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.

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