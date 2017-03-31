Хозяйке на заметку. Как попасть в польское консульство?

Роман Степняк

Выстрел из гранатомета по польскому консульству в Луцке – провокация. Спорить здесь можно лишь о том, сознательно или из-за неосознанной мести злоумышленник в ночь на среду нажал на спусковой крючок. Бессмысленно вступать в дискуссию и с советником министра внутренних дел Зоряном Шкиряком о российском следе в организации террористического акта. А вот последствия инцидента угрожают быть очень непростыми.

Конечно, это уже повлияло на украинско-польские взаимоотношения. Налет благополучия, старательно придаваемый сторонами в последние годы, заметно поблек. Надо сказать, что далеко не после обстрела польского консульства. Несмотря на заявления высокопоставленных лиц о дружбе от моря до моря и публичную демонстрацию планов всеобщей поддержки, события последних месяцев говорят о другом.

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Миссия невыполнима

Скрывать серьезные проблемы с каждым месяцем становилось все сложнее. Политики потихоньку начали отходить от провозглашенной президентами Леонидом Кучмой и Александром Квасьневским в 2003 году идеи взаимного прощения. Почти библейская миссия оказалась невыполнимой.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон о героизации ОУН-УПА. Летом прошлого года Сейм принял резолюцию, согласно которой 11 июля провозглашается Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в период Второй мировой войны. Говорят, это в отместку на целую цепочку переименований киевских улиц и проспектов, достигших своего пика к началу прошлого лета. Особо взбудоражил поляков официальное переименование одного киевских проспектов в проспект Степана Бандеры.

В прошлом году стычки на этнической почве между поляками и украинцами возникали не раз, 11 ноября во время Марша независимости Польши имел место факт сжигания украинского флага. В январе в Жешуве украинских студентов избили польские радикалы, заявлявшие при этом, что "Львов — польский город".

Вокруг "Волыни"

В октябре прошлого года разгорелся скандал вокруг польского фильма "Волынь", где весьма тенденциозно была представлена трагедия украинско-польского конфликта в годы второй мировой войны. МИД Украины даже "настоятельно рекомендовал" Польскому институту в Киеве отменить запланированный показ нашумевшей картины, что вызвало ответную реакцию в польском обществе.

Ответным шагом польской стороны стало прекращение финансирования портала украинской общины Польши prostir.pl. Официальная формулировка польской стороны — портал лишен финансирования "за фальсификацию истории и враждебную польской государственности пропаганду". В сложной ситуации оказались другие проукраинские СМИ в Польше.

Продолжается латентная "война памятников". В Польше местные радикалы не жалуют памятники и надгробные плиты бойцам ОУН-УПА. В Украине отплачивают аналогичной монетой. Уже в этом году были осквернены памятники погибшим полякам в Гуте Пеняцкой на Львовщине и под Киевом в мемориальном комплексе "Быковнянские могилы", где похоронены жертвы Катынского расстрела.

УНИАН Обстреляное генконсульство Польши в Луцке

Ложная "площадка грез"

Долгое время аргументом благополучия во взаимоотношениях украинцев и поляков считались хорошие условия украинских гастарбайтеров, льготный режим пересечения границы и весьма приличные заработки. Этим козыряли политики по обе стороны границы, публикуя внушительные цифры в долларах и миллионах рабочих рук. По данным польского министерства по делам семьи, труда и соцполитики, в 2016 году страна выдала гражданам Украины около 1,3 миллиона приглашений на временную работу.

Польша стала такой себе "площадкой грез" для украинцев, где можно быстро заработать денег на свадьбу, машину или квартиру, да и вообще увидеть мир. Варшава закрывала глаза на многие нарушения в оформлении договоров, не давала проводить крупномасштабные рейды по местам, где проживали нелегалы украинского происхождения. Польша получила то, что хотела: дешевую (и часто квалифицированную) рабочую силу, которая сможет с радостью удерживать промышленную и туристическую основу экономики государства.

Однако в среде заробитчан настроения не столь радужные. Когда звучит тезис о среднемесячной зарплате в Польше в 1100 долларов, украинцы, выполняющие ту же самую работу, зарабатывают в среднем 550 долларов, то есть меньше в два раза. К этому прибавьте налоги, проживание и питание, и картина начнет вырисовываться несколько иная. Это не прибавляет ни чувства собственного достоинства, ни благодарности новому "старшему брату".

Выстрел из мести

Надо понимать, что едут украинцы в Польшу не потому, что там очень хорошо, а потому, что дома гораздо хуже. С сужением российского рынка труда в связи с известными причинами, деваться некуда. Потому что мы построили такую страну, не очень похожую на родной дом. И даже Польша становится все менее доступной, получить польскую визу становится все сложнее. Если раньше жителям Галичины и Волыни для ее получения достаточно было предъявить паспорт с пропиской в прилегающих к границе районам, то теперь консульства требуют весь шенгенский пакет документов.

В том же Луцке у расстрелянного консульства в последние месяцы собирались огромные очереди желающих пересечь границу, процветала коррупция, продавались места в очередях. Версия о том, что выстрел по консульству была местью одного из таких отверженных, как и заявления Зоряна Шкиряка, имеет равное право на существование. Но не в этом суть.

Прекращение работы польских консульств по всей Украине и заявление МИДа Польши о том, что консульства страны будут закрыты до выполнения ожиданий польской стороны, связанных с дальнейшими действиями в связи с нападением на генеральное консульство Польши в Луцке весьма тревожны. Ведь ожидания – гарантии безопасности и раскрытие преступления. Но даже с этим удастся справиться в ближайшее время, то украинско-польские отношения уже не будут такими, как до теракта в Луцке.

На грани истощения

Можно предположить, что значительная часть тех, кто мог и желал уехать на заработки, останутся дома. Особенно это коснется молодежи. Заниматься им нечем, они будут пополнять ряды организованной преступности. На спокойной Западной Украине уже становится тревожно. Активисты польской общины Львовской области перекрыли международную трассу Львов-Варшава. Массовое побоище во Львове, заявления СБУ о сепаратистах в Ужгороде и Черновцах – из той же оперы.

Неуклюжая борьба государств с захлестнувшим страну радикализмом, а порою попытки этот радикализм возглавить приводит к очень неприятным последствиям. Авторитет государства на грани истощения. И это касается уже не только внутренней политики.