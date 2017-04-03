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    Общество

    Консульства Польши в Украине все еще не работают

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (42)

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    Пресс-секретарь польского посольства заявил, что "когда будут приняты экспертами решения, что меры безопасности увеличены, тогда консульства будут открыты".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, консульства Польши в Украине все еще остаются закрытыми, сообщил РИА Новости пресс-секретарь польского посольства в Киеве Кароль Язовский. По его словам, они возобновят работу после обеспечения надлежащих мер безопасности.

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    УНИАН
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    "Нужно, чтобы эксперты с украинской стороны и польской стороны профессионально поработали. Когда будут приняты экспертами решения, что меры безопасности увеличены, тогда консульства будут открыты… Пока все закрыты", — сказал Язовский.

    В Украине создано шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.

    Напомним, неизвестные в ночь на 31 марта обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет.

    Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Президент Украины Петр Порошенко обсудил нападение на консульство с польским коллегой Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.

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