Консульства Польши в Украине все еще не работают

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, консульства Польши в Украине все еще остаются закрытыми, сообщил РИА Новости пресс-секретарь польского посольства в Киеве Кароль Язовский. По его словам, они возобновят работу после обеспечения надлежащих мер безопасности.

"Нужно, чтобы эксперты с украинской стороны и польской стороны профессионально поработали. Когда будут приняты экспертами решения, что меры безопасности увеличены, тогда консульства будут открыты… Пока все закрыты", — сказал Язовский.

В Украине создано шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.

Напомним, неизвестные в ночь на 31 марта обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Президент Украины Петр Порошенко обсудил нападение на консульство с польским коллегой Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.