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    Польское консульство в Луцке мог обстрелять человек, не получивший визу - СБУ

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (30)

    (обновлено: )18720
    Рассматривается возможность того, что кто-то из граждан, кому например было отказано в выдаче визы в Евросоюз этим консульским учреждением решил таким образом отомстить.
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины допускает хулиганство и месть гражданина за отказ в выдаче визы как мотивы обстрела генерального консульства Польши в Луцке. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

    Он отметил, что основная версия преступления — теракт.

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    В то же время отрабатываются другие версии, в том числе хулиганство.

    "Также рассматривается возможность того, что кто-то из граждан, кому например было отказано в выдаче визы в Евросоюз этим консульским учреждением решил таким образом отомстить", — сказал Ткачук.

    По его словам, СБУ рассматривает вопрос создания совместной следственной группы с польскими правоохранителями для расследования данного дела.

    Напомним, обстреляно помещение генконсульства Польши в Луцке, которое находится на улице Дубновской, 22-Б. В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

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