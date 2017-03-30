Польское консульство в Луцке мог обстрелять человек, не получивший визу - СБУ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины допускает хулиганство и месть гражданина за отказ в выдаче визы как мотивы обстрела генерального консульства Польши в Луцке. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

Он отметил, что основная версия преступления — теракт. Голос Столицы Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

В то же время отрабатываются другие версии, в том числе хулиганство.

"Также рассматривается возможность того, что кто-то из граждан, кому например было отказано в выдаче визы в Евросоюз этим консульским учреждением решил таким образом отомстить", — сказал Ткачук.

По его словам, СБУ рассматривает вопрос создания совместной следственной группы с польскими правоохранителями для расследования данного дела.

Напомним, обстреляно помещение генконсульства Польши в Луцке, которое находится на улице Дубновской, 22-Б. В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".